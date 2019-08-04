شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: السعودية تفتح أبوابها للحجاج من أي مكان دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز.
وحسبما نُشر على موقع العربية الاخبارى، قال في مؤتمر صحفي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.
وقال ردا على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية، "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".
وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.
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