شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز: نحرص على وحدة اليمن فى مواجهة دعاة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شمسان محافظ تعز باليمن، حرص الحكومة على وحدة اليمن شماله وجنوبه وسلامة المواطنين كافة دون تفرقة، مطالبا بعدم الالتفات إلى دعاة الفتنة ومن يحاولون دب روح الفرقة بين المواطنين، وفقا لبيان صادر عن محافظة "تعز".

أضاف، أن المحافظة على استعداد لاستقبال أى مواطن يمني تضيق به سبل العيش في الخارج والداخل وفقا لتوجيهات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، ، انطلاقا من المسؤولية الوطنية، وحرصها على أبناء المحافظة والشعب اليمني بشكل عام.

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وأكدت السلطة المحلية لتعز، أنها لن تتوان في تقديم كل ما لديها من إمكانات لخدمة الشعب اليمني كله دون تفرقة، داعية الجميع لعدم الإنسياق وراء حملات تستهدف إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت سلطة تعز، إنها آسفة على محاولة البعض تحريف توجهاتها وحرصها على أبناء تعز، ومحاولة مدواة جراحهم من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، في محاولة لإثارة الشقاق بين الإخوة في محافظات الوطن الواحد.

وجددت السلطة المحلية لتعز حرصها على أمن وسلامة كل أبناء تعز خاصة وأبناء اليمن بشكل عام، منوهة إلى أن هذا دورها ومسؤوليتها التي ستحاسب عليها أمام الله وأمام الشعب.