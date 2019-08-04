شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون نزلاء فنادق أبوظبي في الربع الثاني بزيادة 6.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بالامارات، خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.2 مليون شخص بزيادة 6.8 في المئة، وارتفعت الإيرادات في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2019 إلى 1,2 مليار درهم بزيادة 3.7 عن الفترة نفسها من العام السابق.

ووكما نُشر فى موقع الرؤية الاماراتى، أظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تحسناً قوياً في أداء المنشآت الفندقية في النصف الأول (يناير إلى يونيو)، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون بزيادة 3.5 في المئة عن عام 2018، فيما بلغت العائدات 2.9 مليار درهم، بزيادة 10.6 في المئة. وتشير الإحصاءات إلى نمو أداء المؤشرات الفندقية الأخرى، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية 17,6 في المئة، وإيراد الغرفة المتاحة 10.7 في المئة، فيما ارتفع معدل سعر الغرفة 10.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسية في الإمارة نجاحاً ملموساً خلال الأشهر الستة الأولى مع زيادة عدد الزوار 50 في المئة في الربع الثاني، وارتفاع عدد زوار الحدائق الترفيهية 62 في المئة، ونمو زوار مواقع الجذب الثقافية والتاريخية والتراثية 21.5 في المئة، إلى جانب زيادة 22 في المئة في عدد زوار المتاحف.