شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 معلومات..تعرف على بدلة رائدى الفضاء الإماراتيين قبل 50يوما من الرحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل موعد رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية عبر مركبة مركبة «سويوز أم أس 15، يخضع رائدا الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصورى وسلطان النيادى لتدريبات فى مركز "يورى جاجارين" فى "مدينة النجوم" فى روسيا، قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمى المهمة الرئيسى والبديل.
نشر سلطان النيادى تجربته عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ذكر فيها: "وصلنا اليوم إلى ارتفاع 40 كم حيث يبلغ الضغط الجوى حوالى 0، وجلست لمدة ساعتين داخل الغرفة المفرغة أضع ثقتى فى بدلة السوكول"، مؤكداً أن "التجربة مخيفة ولكنها مجرد مساحة من الفضاء".
وتحتوى بدل الفضاء على عدة مميزات وهى :
1. تتضمن خوزة تحتوى على أقنعة للرؤية ولا يتسرب منها الأكسجين .
2. تحتوى على أسطوانة أكسجين أساسية و أخرى احتياطية، و ثالثة للسير فى الفضاء، و عدة أكياس ممتلئة بالأكسجين، يتم نفخها بشكل تلقائى عند انخفاض الضغط الجوى.
3. تتضمن البدلة جهاز للتحكم فى الحركة و الدوران، من خلال ذراع إلكترونى.
4. تحتوى البدلة على حذاء ثقيلا يساعد على توازنهم خلال السير فى الفضاء .
5. تحتوى البدلة أيضا على قفاز خاص و بنطلون ممصنوع من النايلون الخفيف، و الألمونيوم، و بعض المواد المطاطية القطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فى 5 معلومات..تعرف على بدلة رائدى الفضاء الإماراتيين قبل 50يوما من الرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.