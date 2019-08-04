شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 معلومات..تعرف على بدلة رائدى الفضاء الإماراتيين قبل 50يوما من الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل موعد رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية عبر مركبة مركبة «سويوز أم أس 15، يخضع رائدا الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصورى وسلطان النيادى لتدريبات فى مركز "يورى جاجارين" فى "مدينة النجوم" فى روسيا، قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمى المهمة الرئيسى والبديل.

نشر سلطان النيادى تجربته عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ذكر فيها: "وصلنا اليوم إلى ارتفاع 40 كم حيث يبلغ الضغط الجوى حوالى 0، وجلست لمدة ساعتين داخل الغرفة المفرغة أضع ثقتى فى بدلة السوكول"، مؤكداً أن "التجربة مخيفة ولكنها مجرد مساحة من الفضاء".

وتحتوى بدل الفضاء على عدة مميزات وهى :

Advertisements

1. تتضمن خوزة تحتوى على أقنعة للرؤية ولا يتسرب منها الأكسجين .



2. تحتوى على أسطوانة أكسجين أساسية و أخرى احتياطية، و ثالثة للسير فى الفضاء، و عدة أكياس ممتلئة بالأكسجين، يتم نفخها بشكل تلقائى عند انخفاض الضغط الجوى. 2. تحتوى على أسطوانة أكسجين أساسية و أخرى احتياطية، و ثالثة للسير فى الفضاء، و عدة أكياس ممتلئة بالأكسجين، يتم نفخها بشكل تلقائى عند انخفاض الضغط الجوى.

3. تتضمن البدلة جهاز للتحكم فى الحركة و الدوران، من خلال ذراع إلكترونى.



4. تحتوى البدلة على حذاء ثقيلا يساعد على توازنهم خلال السير فى الفضاء . 4. تحتوى البدلة على حذاء ثقيلا يساعد على توازنهم خلال السير فى الفضاء .

5. تحتوى البدلة أيضا على قفاز خاص و بنطلون ممصنوع من النايلون الخفيف، و الألمونيوم، و بعض المواد المطاطية القطنية.