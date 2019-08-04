شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نحرص على توسيع التعاون المشترك فى جميع المجالات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك مع الصين فى المجالات كافة.

وقال صالح، عقب استقباله السفير الصينى لدى العراق تشانج تاو بقصر السلام ببغداد، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه "يجب توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين".

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من جانبه، جدد السفير الصينى لدى العراق تشانج تاو، حرص بلاده على الارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين وخاصة فى مجالات النفط والطاقة وسكك الحديد"، مؤكدا "دعم حكومته للعراق لتحقيق أهدافه بالتنمية والتطور".