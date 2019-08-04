شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تنفذ عملية "الفجر الجديد" فى مناطق متفرقة بشمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، عن مقتل عدد من الإرهابيين، والعثور على عبوات ناسفة، وتدمير أوكار وأنفاق بعمليات إنزال جوى فى مناطق متفرقة من كركوك، ضمن عملية "الفجر الجديد") التى نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولى.

وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من خلال معلومات استخباراتية دقيقة، من تنفيذ عمليات إنزال جوى، بإسناد من القوة الجوية العراقية، وطيران الجيش، وطيران التحالف الدولى فى عدة مناطق هى غربى الحويجة، الرشاد، ناحية العباسى".

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وأضاف البيان، أن "عملية "الفجر الجديد" التى نفذتها القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التى قتل بداخلها عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".

وأشار البيان، إلى أن "هذه العملية تأتى ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية فى هذه المناطق".