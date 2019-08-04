شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعد ظهر اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق محمد على الحكيم، ومصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن الاجتماع الثلاثى اليوم بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، هو انعكاس واضح لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية، وإقامة علاقات استراتيجية مع دول المنطقة، لاسيما الدول العربية".
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