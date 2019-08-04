اخبار الخليج

بدء الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعد ظهر اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق محمد على الحكيم، ومصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن الاجتماع الثلاثى اليوم بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، هو انعكاس واضح لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية، وإقامة علاقات استراتيجية مع دول المنطقة، لاسيما الدول العربية".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا