شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعد ظهر اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية العراق محمد على الحكيم، ومصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن الاجتماع الثلاثى اليوم بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، هو انعكاس واضح لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية، وإقامة علاقات استراتيجية مع دول المنطقة، لاسيما الدول العربية".