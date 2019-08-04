كيفية حذف تسجيلات سيري من خوادم آبل

أعلنت شركة آبل أنها ستعلق مؤقتاً ممارستها المتمثلة في استخدام متعاقدين بشريين لتصنيف مقتطفات من التسجيلات الصوتية لمساعدها الصوتي (سيري)، لتنضم بذلك لشركة غوغل التي وافقت على التوقف عن الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي "غوغل أسيستنت" لمدة ثلاثة أشهر في أوروبا، وذلك وفقاً للجهات التنظيمية الألمانية.

ولكن حتى الآن لم تؤكد آبل توقفها بالفعل عن حفظ تلك التسجيلات على خوادمها، عقب إثارة قضية حفظ تسجيلات "سيري" على خوادمها.

فيما يلي كيفية حذف تسجيلات سيري من خوادم أبل:

• انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (سيري والبحث) Siri & Search.

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• قم بإيقاف كل الطرق التي تؤدي إلى تنشيط سيري، هناك نوعان: الأول الاستماع لعبارة (أهلا سيري)، والثاني (الضغط على زر جانبي لسيري).

• عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطريقة الثانية لتنشيط سيري، ستتلقى تحذيراً بأن هناك خطوة أخرى تحتاج إلى اتخاذها لحذف بياناتك من خوادم أبل

• انتقل إلى (الإعدادات) مرة أخرى.

• من خلال قسم (عام) General، اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.

• مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Enable Dictation)، قم بإيقافه، وبمجرد أن تفعل ذلك ستتلقى تحذيراً إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.