سعوديون يكملون دورة تدريبية بشأن السلامة النووية في كوريا الجنوبية

أقام معهد كوريا للسلامة النووية (KINS) يوم الأربعاء حفل تسليم شهادات إكمال التدريب في مدرسة السلامة النووية الدولية التابعة له في دايجون. تلقى 15 سعوديا التدريب لمدة 19 شهرا ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي. سبق أن وقع معهد كوريا للسلامة النووية مع الجانب السعودي على اتفاقية لتطوير برنامج التدريب الخاص لتنظيم السلامة. قال رئيس مدرسة السلامة النووية الدولية تشوي يونغ-جون، إن 3 من المتدربين يعملون حاليا في مجال الطاقة النووية السعودية، مضيفا أن المعهد يعتزم تطوير الدورات التدريبية الدولية المتنوعة حول السلامة النووية بناء على البنية التحتية البشرية والمادية.

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