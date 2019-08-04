مقتل عدد من الإرهابيين في عملية لتعقب بقايا "داعش" شمالي العراق

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كما عثرت القوات الأمنية على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، في عملية استباقية لتعقب بقايا تنظيم "داعش".
© REUTERS / MAX ROSSI
وأضاف البيان "أسفرت هذه العملية التي أطلق عليها الفجر الجديد عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة، وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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