جبهة العدالة والتنمية تهاجم لجنة الحوار والوساطة في الجزائر

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وقال جاب الله خلال افتتاحه للدورة العادية لجبهة العدالة والتنمية، أمس الجمعة إن حزبه كان أول الداعين إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن تشكيلها مع بقاء إطارات النظام السابق لن يؤدي إلى التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري.
واعتبر جاب الله أن لجنة الحوار التي يرأسها بن يونس تخدم السلطة، منتقدا طريقة اختيار أسماء أعضائها. كما أضاف أن هناك نية من السلطة للالتفاف على مطالب الشعب، حسب جريدة الجبر الجزائرية.
وجدد جاب الله تأكيده أن الوثيقة المنبثقة عن ندوة المعارضة بمدينة عين البنيان غرب العاصمة الجزائر الشهر الماضي تحمل العديد من النقاط المهمة لحل الأزمة التي تعرفها البلاد، مستغربا تجاهلها من طرف رئيس الدولة.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الحوار والوساطة الجزائرية عن بدء عملها، اليوم الأحد، بهدف جمع المقترحات وترجمتها الى واقع لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك في مرحلة جديدة بعد تسلمها مقرا رسميا.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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