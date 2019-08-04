شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأردنى يصلان إلى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الأردنى أيمن الصفدى إلى (بغداد ) للمشاركة فى أعمال الاجتماع الثُلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن، والعراق، الذى سيعقد فى وقت لاحق اليوم الأحد .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - التى بثت النبأ -، أنه كان فى استقبالهما بمطار بغداد، وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم.

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وكان المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد صرح أمس السبت، بأن الاجتماع سيشهد مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين بلدانهم فى مختلف المجالات بما يُسهم فى تحقيق آمال شعوبهم فى التنمية والازدهار، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التى عُقدت بالقاهرة فى مارس الماضي.

وأضاف أن الوزراء الثلاثة سيتبادُلون الرؤى بشأن مجمل التطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك .