شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: 12 مرشحا لانتخابات الرئاسية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الناطق باسم حزب التكتل الشعبى من أجل تونس المنصف الوحيشى اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية ليبلغ بذلك عدد المرشحين منذ انطلاق مرحلة قبول طلبات الترشح يوم الجمعة الماضى، 12 مرشحا.

وذكر بيان لهيئة الانتخابات أنه فى اليوم الأول لفتح باب قبول الطلبات تلقت الهيئة 10 طلبات من كل من منجى الرحوى القيادى بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، ونبيل القروى مؤسس حزب قلب تونس، وعبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر، ولطفى المرايحى أمين عام حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى، إلى جانب مستقلين غير معروفين بتجربتهم السياسية وهم منير الجميعى (ناشط بالمجتمع المدني)، ونضال كريم (خبير قانونى)، وحمدى علية (مستقل)، وفتحى كريمى (فرد أمن) ونزار الشوك (ينتمى إلى سلك القضاء).

وفى اليوم الثانى 3 أغسطس، لم تتلق الهيئة سوى طلب واحد لرئيس حزب، بيتنا تونس فتحى الورفلى.