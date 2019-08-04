شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للفضاء" تستعرض في "ليوا عجمان للرطب" إمكانية زراعة النخيل في المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وكالة الإمارات للفضاء خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، الذي اختتم أمس إمكانية زراعة النخيل على سطح كوكب المريخ من خلال إرسال بذور هذه الشجرة كمرحلة أولى إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء الاختبارات عليها، ثم إلى كوكب المريخ لزراعتها في مراحل مستقبلية.

وشهد جناح وكالة الإمارات للفضاء إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بمجال الزراعة والفضاء من مختلف إمارات الدولة ودول الخليج على مدى أيام المهرجان. وأكد راشد الزعابي المُشرف على مشروع وصاحب فكرة "تجربة النخلة في الفضاء" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أنه جرى اختيار شجرة النخيل لتجربة إمكانية زراعتها في المريخ لمكانتها ورمزيتها لدى شعب الإمارات عامة وللمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خاصة، إذ اهتم بها، وحرص على تطوير زراعتها حتى أصبحت الإمارات من بين أعلى الدول امتلاكاً لهذا النوع من الأشجار.

ووكما نشر على موقع الرؤية الاماراتى، أوضح الزعابي أن اختيار كوكب المريخ لتجربة إمكانية زرعة النخيل على سطحه نظراً لأن بيئة هذا لكوكب مشابهة إلى حدما للبيئة التي تزرع وتنمو بها شجرة النخيل ومن الممكن أن تتأقلم شجرة النخيل مع بيئة ذلك الكوكب.

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وأكد الزعابي أن استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء تهدف إلى دعم عملية البحث العلمي في مجال الفضاء بالدولة، و تعزيز جهود الدولة على صعيد بناء الشراكات المحلية والعالمية لتحقيق الأمن الغذائي على الأرض.. وفي الفضاء أيضاً.

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

و كانت وكالة الإمارات للفضاء قد أعلنت في يوليو الماضي عن إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء، وبحث إمكانية زراعتها في كوكب المريخ مستقبلاً، في تجربة علمية بحثية هي الأولى من نوعها في العالم، يتم تنظيمها بالتعاون مع كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة "نانو راكس".