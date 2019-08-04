شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يلتقي رئيس الوزراء اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ،اليوم،ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

ووكما نشرت وكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.