القبض على 70 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية فى تونس بطريقة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دوريات تابعة لمنطقة الأمن الوطنى التونسى بمنطقة بصفاقس الشمالية من ضبط 70 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة. وأكدت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه بالرجوع إلى النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

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