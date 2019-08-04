شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء العراق: الفرنسيون المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية فى داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس محكمة جنايات "الكرخ" العراقية المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب فى بالعاصمة بغداد أحمد الحريثى، اليوم الأحد، إن الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية فى تنظيم ‏داعش الإرهابى، وخاضوا معارك ضد القوات الأمنية الرسمية فى العراق وسوريا‎".

وحذر الحريثى - فى تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية - "من تأثير الإرهابيين ‏الأجانب على عقول المراهقين الذين يعيشون فى بيئة متشددة إذ يتخذهم هؤلاء أيقونات ورموزا لتقليدهم"، لافتا إلى أن "دافع انتماء ‏الإرهابيين الأجانب إلى التنظيمات الإرهابية يختلف عن أسباب انخراط العرب فيها بسبب الفرق بين طبائع المجتمعات وتأثير ‏الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية‎".

وأكد أن "من هؤلاء من كان يعانى مشكلات اقتصادية واجتماعية فى فرنسا ومنهم من كان يعانى من ظروف نفسية، وعلى ‏الأغلب كان أكثرهم من أصول عربية".

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وأشار رئيس المحكمة إلى "عدم تلقى أى طلب من دول أخرى لمحاكمتهم، وذلك باستثناء طلب بإنابة قضائية كان قد قدم من فرنسا لإرهابيين اثنين ‏يوجد دعاوى مفتوحة بحقهما من قبل القضاء الفرنسى عن جرائم إرهابية وطلبوا فقط معلومات عن نشاطاتهما فى العراق والأدلة ‏المتوفرة بحقهما‎".

كانت المحكمة الجنائية فى بغداد قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا فى حق فرنسيين اثنين بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم " داعش " الإرهابى، حيث يقوم القضاء العراقى بإجراء محاكمات لآلاف من المشتبه فى انتمائهم للتنظيم بما يشمل مئات الأجانب، والذين اعتقل المئات منهم عقب هزيمة التنظيم المسلح وخسارته للمعاقل التى كانت تخضع لسيطرته.