خطوة جديدة للتسهيل على الحجاج.. افتتاح مبنى المواقف الذكية بمكة المكرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تقديم مزيد من التسهيلات على الحجاج فى موسم الحج، افتتح أمير مكة خالد الفيصل مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية فى مكة المكرمة. ويتكون المشروع من 13 طابقًا، يحتوى كل مبنى فيه على 550 موقفًا، ويوجد لكل مبنى 10 مداخل مخارج، فضلا عن وجود صالات انتظار ودورات مياه . Advertisements

مشروع المواقف الآلية الذكية



صالات الموقف

صور لبوابات الموقف

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