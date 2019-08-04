شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الحبس المؤبد لوافد اغتصب شقيقته وأنجب منها طفلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت اليوم، الأحد، بالحبس المؤبد لوافد أدين باغتصاب شقيقته القاصر وأنجب منها طفلا، بحسب صحيفة الراى الكويتية.
ولم تشير الصحيفة إلى المزيد من تفاصيل القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: الحبس المؤبد لوافد اغتصب شقيقته وأنجب منها طفلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.