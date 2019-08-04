شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الحبس المؤبد لوافد اغتصب شقيقته وأنجب منها طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت اليوم، الأحد، بالحبس المؤبد لوافد أدين باغتصاب شقيقته القاصر وأنجب منها طفلا، بحسب صحيفة الراى الكويتية.

ولم تشير الصحيفة إلى المزيد من تفاصيل القضية.