تفجيرات عدن .. خدمة داعشية إخوانية للميليشيات الحوثية

تمثل التفجيرات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، الخميس الماضي، أكبر خدمة قدمها تنظيم داعش والإخوان ممثل بذراعهم حزب التجمع اليمني للإصلاح، لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران .

وراح ضحية التفجيرات الإرهابية التي شهدها معسكر الجلاء لقوات الدعم والإسناد ومركز الشرطة بالشيخ عثمان، قرابة 90 بين شهيد وجريح على راسهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد، منير اليافعي، أبو اليمامة، والذي مثل إستشهاده خسارة فادحة لجهود مكافحة الإرهاب في الجنوب .

أعلنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مسؤوليتها عن حادث معسكر الجلاء بعد ساعة من وقوعه، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن إستهداف مركز الشرطة بعد يوم من وقوعه .

لكن الشواهد والظواهر تشير إلى أن العمليتين تقف ورائهما تنظيم داعش الإرهابي بتواطؤ ودعم من تنظيم الإخوان المخترق للشرعية في اليمن .

ويؤكد مراقبون أن العملية الإرهابية التي إستهدفت معسكر الجلاء في عدن، تحمل بصمات تنظيم داعش الإرهابي ونفذت على طريقتها .

ويعتقد مراقبون أن الميليشيات الإنقلابية كانت على علم بالحادثة وكانت تنتظر تنفيذها للإعلان عن مسؤوليتها لتحقيق نصر إعلامي وإيهام العالم بقدرة صواريخها على الوصول إلى عمق المناطق المحررة .

وتجمع التحليلات المحلية، على أن التفجيرات التي شهدتها عدن يوم الخميس الماضي، ما هي إلا تأكيد على تنسيق بين الميليشيات الإنقلابية والعناصر الإرهابية، وهو ما أكده رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك الذي قال في تغريدة له عقب الحادثة، "الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة" .

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