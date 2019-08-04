السودان.. "العسكري" و"التغيير" يوقعان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري

الخرطوم/ الخليج 365

وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الأحد بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقع أحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، "هدية إلى المشردين والنازحين والمساكين من أهل البلاد".‎

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وأضاف في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع إن "الإعلان الدستوري يمهد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، التي من أولوياتها التحقيق العادل والشفاف في جرائم القتل وتحقيق السلام وتفكيك دولة التمكين الحزبي وبناء علاقات دولية متوازنة وإعداد دستور دائم".‎

من جهته قال "حميدتي" في كلمته، إن الاتفاق على وثيقة الاعلان الدستوري تم وفق صيغة "لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف "طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد أساسها التناحر".‎

ورأى أن الاتفاق يحقق أعلى درجات الرضا للمواطنين، مستدركا بالقول "لن يهدأ لنا بال إلى حين القصاص من كل من أجرم في حق الشعب السوداني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.