تقرير: استشهاد ثلاثة فلسطينيين واعتقال 478 يوليو الماضي

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 345 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال يوليو/ تموز الماضي، بحسب تقرير أصدرته دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد.

وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان "شعب تحت الاحتلال"، ووصل الخليج 365 نسخة عنه، أن الشهيدين محمود الأدهم وأحمد القرا قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال قمع المسيرات السلمية في خان يونس وبيت حانون في قطاع غزة.

كما استشهد المعتقل نصار ماجد طقاطقة (31 عامًا) من بلدة بيت فجار بالخليل، جراء تعرضه للتعذيب وسياسة الإهمال الطبي داخل العزل الانفرادي في سجن "نيتسان" الرملة الإسرائيلي، وفق التقرير.

كما أشار لاعتقال ما يزيد على 478 فلسطينيا خلال الشهر الماضي، بينهم تسعة أطفال، وامرأتان.

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ولفت لارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى عشرة، يخوضون الإضراب رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة)، والإهمال الطبي وسوء أوضاعهم المعيشية داخل السجون.

وتطرق التقرير لإبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 28 فلسطينيا بينهم امرأتان، عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، إضافة للمخططات الإسرائيلية لبناء 2000 وحدة سكنية استيطانية ومشاريع بنية تحتية في حي «راموت» الاستيطاني في مدينة القدس، وغيرها من المخططات لإقامة أبراج ووحدات استيطانية في القدس والضفة الغربية.

كما هدم الجيش الإسرائيلي 11 بناية سكنية، في منطقة واد الحمص في قرية صور باهر بمدينة القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، وتقع معظم المباني التي تم هدمها ضمن المنطقة المصنفة (A) تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، حسب اتفاق أوسلو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.