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مقتل شخص في تفجير عربة تابعة للجيش السوري الحر بريف حلب

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أعزاز/ الخليج 365

قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة تابعة للجيش السوري الحر، في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، إن الانفجار وقع صباح الأحد، وأدى لمقتل شخص كان في العربة، دون تفاصيل عن هويته.

وهرعت فرق الأمن إلى موقع الحادث واتخذت تدابير أمنية في المنطقة.

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وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ترجح وحدات الأمن وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراءه.

والسبت، قتل شخص وأصيب 19 جراء انفجار عبوات ناسفة مزروعة بعربات تابعة لعناصر الجيش السوري الحر، بمدينة الباب، وبلدة "تركمان بارح" التابعة لمدينة أعزاز، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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