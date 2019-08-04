مقتل شخص في تفجير عربة تابعة للجيش السوري الحر بريف حلب

أعزاز/ الخليج 365
قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة تابعة للجيش السوري الحر، في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، إن الانفجار وقع صباح الأحد، وأدى لمقتل شخص كان في العربة، دون تفاصيل عن هويته.
وهرعت فرق الأمن إلى موقع الحادث واتخذت تدابير أمنية في المنطقة.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ترجح وحدات الأمن وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراءه.
والسبت، قتل شخص وأصيب 19 جراء انفجار عبوات ناسفة مزروعة بعربات تابعة لعناصر الجيش السوري الحر، بمدينة الباب، وبلدة "تركمان بارح" التابعة لمدينة أعزاز، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
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