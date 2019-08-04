روسيا تؤجل إطلاق قمر اصطناعي لمراقبة المناخ والبيئة

الخليج - د ب أ

أرجأت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” إطلاق القمر الاصطناعي للأرصاد الجوية “أركتيكا-إم” رقم 2 لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي من عام 2021 إلى عام 2023، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أجلت وكالة الفضاء الروسية إطلاق القمر الاصطناعي”أركتيكا-إم” رقم 1، من 2019 إلى 2020، وتنص وثائق روسكوسموس على أن تاريخ إطلاق القمر الصناعي أركتيكا-إم رقم 2 قد تم تغييره من 2021 إلى 2023.

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وكان لدى برنامج الفضاء الفيدرالي لروسيا للفترة من 2016 حتى 2025 خططا لإطلاق ثلاث مركبات أخرى من طراز أركتيكا-إم في أعوام 2023 و 2024 و 2025، لكن عقد إنتاجها لم ينته بعد. ومن حيث المعدات، فإن أركتيكا-إم سوف يكون مماثلا لأجهزة الأرصاد الجوية من سلسلة “إليكترو-إل”.

وسيتم وضع القمر الاصطناعي في مدار بيضاوي، مما سيسمح له بجمع معلومات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية حول حالة المناطق القطبية للأرض.

ويتميز مدار “القطب الشمالي” بخصائصه الخاصة، حيث يتحرك الجهاز بشكل دوري بعيدًا عن سطح الأرض وينتج صورًا متعددة المقاييس، وسيكون له سرعة مختلفة عن دوران الأرض، بالإضافة إلى تغير مستمر في زاوية التصوير.