مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

الخليج - د ب أ

أكدت الشرطة المحلية بمدينة دايتون، بولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في إطلاق نار بالولاية، بينهم الشخص مطلق النار.

وأضافت الشرطة، على موقع تويتر، أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 16 آخرين.

وكانت صحيفة “دايتون ديلي نيوز” المحلية ذكرت أن إطلاق النار وقع داخل أو بالقرب من حانة بمنطقة أوريجون بمدينة دايتون، ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.