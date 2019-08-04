قوات_الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من #القدس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 فلسطينيين من محافظة القدس، وحوّلتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من عدي داري، وعلاء أحمد داري، ومحمد مرعي درباس، وعلي محمد علي عبيد، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة العيسوية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نصار جابر، وأحمد الغزاوي، من مخيم شعفاط، ، إضافة إلى اعتقال أحمد الغول من بلدة سلوان.

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