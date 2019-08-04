صحيفة الخليج الإلكترونية لماذا؟

هناك بعض من الأشخاص استغلاليون.. استغلالهم احيانا إلى حد الإجرام

…

كيف ولماذا؟

سأكتب بعضا من الأمثلة الواقعة

..

مثلا يأتيك شخص ويتقرب منك ثم يتعمق.. ويتعمق وانت تصدق معه بكل مابك من مشاعر وافكار وووو …وهو سعيد بهذه الثقة..والمصداقيه

…

ولكن تكتشف مؤخرا انك كنت فقط اضاعة وقت فراغه

…

اما يكون شخص مرسول عليك ليعرف اخبارگ.. أو شيء من هذا القبيل

…

أو ربما كان هناك شخص غائب عنه.. ثم عاد اليه.. وماذا ان عاد اليه

فسوف يسفهك.. ويتركگ دون اعتذار أو تهيئتك

سيرحل موجعا قلبك وروحگ بحقارة بلا ذنب تفعله.. ماهذا الاستغلال الاجرامي

هل هذا جزاء صدقك واحترامك وما الحكم العادل بحقه و بحق من خان المصداقية.. والبراءة بقلم / هياء احمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستغلال الاجرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.