الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على #نجران

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.