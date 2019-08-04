حديقة ابها الجديدة تميزت بالجودة العالية والتنوع للخدمات المقدمة للزوار المصطافين

ابها

تميزت حديقة أبها الجديدة مؤخراً بالجودة العالية للخدمات المقدمة للزوار و المصطافين وتأتي تلك الجهود المبذولة من قبل شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات والتطوير لحديقة أبها الجديدة( أبها بارك ) .

وأكدت شركة ليالي الخليج بأنها لم تقدم الشي الذي تطمح له من تطوير بالكامل وتنظيم وتشغيل إداري متميز وتطمح الفترة المقبلة إلى ماهو أجمل بإذن الله.

وأكد بعض الزوار المصطافين بأن حديقة أبها الجديدة تعد القفزة الأولى من نوعها منذ تأسيس موقع حديقة أبها الجديدة منذ سنوات طويلة ماضية وما رأينا من تطوير نعجز أن نتحدث عن ذلك ، سلسلة المقاهي و مواقع الكافي المتميزة ذات الفخامة وتوفير المطاعم وممرات الفن الجميلة داخل الحديقة والالعاب والملاهي، إضافة إلى أحدث الألعاب الإلكترونية التي وصلت وكل ذلك بأسعار مخفضة ورمزية .

وقال بعض الزوار موقع حديقة أبها الجديدة ذو إطلالة على البحيرة المائية يعد موقع مميز و طبيعية خلابة ، ويعتبر من المواقع الجميلة على مستوى المنطقة.

فيما قدم مسرح الطفل الكثير من البرامج الثقافية والفنية الشيقة والتي رسمت البهجة والسرور على وجه كل زائر، فيما قدم مسرح عروض الحيوانات بقيادة الكابتن فيصل الكثير من العروض الشيقة للزوار .

فيما تستمتع العائلات بالجلوس في مواقع الكافي إيلاف وموقع برستا وموقع باحة القهوة وافق القهوة ذو الإطلالة المميزة على البحيرة المائية.

وعن الألعاب الترفيهية للأطفال تؤكد منافذ البيع والشراء التذاكر بأن الإقبال متزايد منذ الساعات الأولى من عصر كل يوم وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، حيث أسعار التذاكر بسعر خمسة ريال وسعر السوار خمسون ريال مفتوح الوقت.

وعن وقت العروض النارية على بحيرة السد حيث تستقبل الحديقة الزوار منذ وقت مبكر لحجز المواقع داخل الحديقة وهذا ما جعل حديقة أبها الجديدة موقع مميز للزوار.