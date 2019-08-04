3 فرق كشفية من تعليم عسير لخدمة الحجاج

الخليج - سلمى القحطاني

بمتابعة من مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، وصلت 3 فرق كشفية تضم 45 كشافا إلى المشاعر المقدشة ، للمشاركة ١في أعمال الحج .

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي ، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة ، وأمانة العاصمة المقدسة ، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير ، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي ، ومعسكر منى الجبل ، لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن .