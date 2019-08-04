هدف تختتم برنامج التدريب #صيفي بمشاركة 18 ألف طالب وطالبة و 1873 منشأة

الخليج - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “، عن اختتام البرامج التدريبية لبرنامج التدريب الصيفي “صيفي” الخميس الماضي، استفاد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة، بمشاركة 1873 منشأة قطاع خاص بعرض أكثر من 31 ألف فرصة تدريبية أمام الطلاب والطالبات.

وقدم “هدف” شكره للمنشآت المشاركة في إنجاح البرنامج، ومساهمتها في تدريب المشاركين وإكسابهم لمهارات وخبرات سوق العمل، كما قدم الصندوق شكره للطلاب والطالبات الذين استثمروا وقتهم خلال إجازة الصيف في الاستفادة من الفرص التدريبية للبرنامج.

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يُذكر أن تنفيذ برنامج “صيفي”، يأتي بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3 / 1438هـ ،وقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3 / 1429 هـ، المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

وتركز دور الصندوق، في الإشراف على البرنامج من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب”.

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.