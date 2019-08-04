الرخصة التعليمية الأرخص في #المملكة برسم 100ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقارنة بين الرخصة المهنية التعليمية والرخص المهنية التي تمنحها الجهات النظيرة بالمملكة مثل هيئة المهندسين وهيئة المحامين، مؤكدةً أن الرخصة المهنية للمعلم تعد الأرخص في المملكة.
وأوضحت أن رسوم الرخصة التعليمية 100 ريال، مقارنة بـ2000 ريال لرخصة المحامين، و(500-1800) ريال للتخصصات الصحية، و(450-1550) ريالاً للمهندسين.
وأشارت إلى أنه في حين تفرض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهيئة المهندسين وهيئة المحامين رسوماً سنوية للعضوية تتراوح بين (80- 1825) ريالاً، لا توجد رسوم عضوية لهيئة تقويم التعليم.
وكانت وزارة التعليم أقرّت مؤخراً اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية، والتي تشترط حصول المعلم على رخصة مهنية واجتياز الاختبارات والاشتراطات المحددة لها، وهي ثلاثة أنواع (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير).
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