ترمب: الأمور تسير بشكل جيد جداً مع #الصين

الخليج - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس السبت، إن الامور تسير بشكل جيد مع الصين مصراً على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر “الامور تسير بشكل جيد جدا مع الصين، يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضخ مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل، وحتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم، ولم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

كما قرر ترمب بشكل مفاجئ يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا، وتوعدت الصين أمس بالرد.