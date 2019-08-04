ضبط 3 وافدين من جنسية عربية تورّطوا في تزوير تصاريح الحج بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكّنت شرطة جدة من الإطاحة بـ3 مقيمين من جنسية عربية، تورّطوا في تزوير تصاريح للحج، مدعين وجود حملات بأسعار مخفضة.

وقالت مصادر إن المقيمين الثلاثة افتتحوا مكتباً في وسط مدينة جدة لممارسة نشاطهم، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنهم كانوا يسعون لبيع التصاريح ومن ثم الهرب قبل يوم الثامن من ذي الحجة بالأموال التي يتحصلون عليها من ضحاياهم.

وأبانت أن “جنائية جدة” تلقت معلومات بقيام الوافدين بممارسة نشاط مشبوه يستهدف المقيمين من خلال الترويج لتوفر فرص ضمن حملات للحج بأسعار مخفضة، وأنهم بدؤوا في استقبال عدد من الراغبين في الحصول على تلك التصاريح، وبناء على ذلك تحرك رجال الشرطة وتمكنوا من القبض عليهم.