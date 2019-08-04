فضائح مُتكررة.. تدوينات وتصريحات تكشف أسرار علاقة الحوثيين بالإصلاح وداعش

كشفت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرها محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لمليشيا الحوثي الإرهابية، عن طبيعة وخبايا العلاقات بين الحوثي والإصلاح وداعش والقاعدة.

ونشر "البخيتي"، فى وقت سابق من الأيام، تدوينة، قال خلالها، قضيتنا وقضية الإخوان المسلمين قضية واحدة، والتحديات التي تواجهنا واحدة وكبيرة ويفترض أن نكون فى خندق واحد".

كما رحب محمد عبدالقدوس، المسئول بوكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء، بالتقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث قال: "نرحب بأي تقارب مع الإصلاح"، مادحاً فى كوادر الجماعات الإرهابية، كما أثني على مواقفهم بجانب الحوثيين.

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