بطاقة أبل الائتمانية لن تسمح بشراء العملات الرقمية

كشفت شركة أبل أن بطاقتها الائتمانية "Apple Card" لن تسمح بشراء العملات الرقمية المشفرة، حيث ذكرت اتفاقية العميل الخاصة بالبطاقة أنه لا يمكن استخدام البطاقة لشراء السلف النقدية أو المعادل النقدي، والتي تشمل العملات الرقمية أو فيش ألعاب الكازينو أو الرهان على مضمار السباق أو تذاكر اليانصيب.

ولن تعمل البطاقة مع هواتف آيفون المكسورة حمايتها (jailbroken)، أو المعدلة، حيث تطلب منك أبل التسجيل للحصول على البطاقة والموافقة عليها من خلال تطبيق (Wallet) على آي أو إس.

وتقول الاتفاقية: إذا قمت بإجراء تعديلات غير مصرح بها على جهازك المؤهل، على سبيل المثال عن طريق تعطيل عناصر التحكم في العتاد أو البرامج عبر عملية كسر الحماية (jailbroken)، فقد لا يصبح جهازك مؤهلاً للوصول إلى حسابك أو إدارته.