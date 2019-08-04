عرض إسرائيلي جديد هو الأول من نوعه

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس السبت، أن نائب رئيس الأركان السابق، الجنرال يائير غولان، المرشح الثالث في قائمة "المعسكر الديمقراطي"، أمس السبت، قال إن حزبه يدعم التعاون مع القائمة العربية المشتركة.

وتابع الجنرال غولان أنه يعتقد أن "كل حكومة إسرائيلية يجب أن يكون فيها وزير عربي". ووفقا لما قاله خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في باقة الغربية، يجب أن تعلن القائمة العربية المشتركة أنها مستعدة لتكون جزءًا من الحكومة".

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان غولان:

أنا لا أخاف من العرب. أنا أؤيد وجود وزير عربي. لماذا لا يكون وزير الصحة القادم عربيًا؟ بل حتى لدي المرشح المناسب.

وأضاف الجنرال غولان قائلا:

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من أجل العمل معًا، يجب أن تكون هناك إرادة وحسن نية من كلا الجانبين. وهذا يعني، من ناحية، أن على المشتركة أن تقول نعم، نحن مستعدون للجلوس في الحكومة. هذا لم يقل بعد. ويجب أن نقول نحن، ونحن نقول ذلك، إننا ننظر بالإيجاب إلى التعاون المشترك، ننظر بالإيجاب إلى وضع يكون فيه وزير عربي.

وتابعت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال يائير غولان بإنه "لا توجد تخفيضات للعنصرية" بكل أنواعها.

وقال غولان:

إن المعسكر الديمقراطي يعارض بشدة العنصرية. أعتقد أن هذا سرطان يجب اجتثاثه من داخلنا. حدثت هنا ظواهر مثل تدفيع الثمن، يجب العثور على من فعل ذلك والزج بهم في السجن.