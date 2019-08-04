وأشاد العاهل الأردني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بنخوة وشهامة رجال الدرك في بلاده، بعد استجابتهم لنداء المشاركة في تشييع المرأة العراقية.
وغرد الملك عبد الله: "أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين".
وشاركت قوات الدرك، أمس السبت، في تشييع جثمان سيدة عراقية توفيت بعد معاناتها مع السرطان في الأردن.
وكانت ابنة السيدة المتوفاة، ناشدت بأن يخرج رجال في جنازة والدتها، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن، قبل أن تستجيب قوات الدرك للمناشدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سيدة عراقية.. ملك الأردن يوجه رسالة لقوات الدرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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