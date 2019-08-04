دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تؤكد عن التوقف عن الإستماع لتسجيلات Siri بشكل مؤقت ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن التوقف عن الإستماع إلى تسجيلات Siri الخاصة بالمستخدمين بشكل مؤقت، على أن تتيح للمستخدمين قريباً حرية إختيار عدم الإشتراك في تحسين تجربة Siri التي تتم عن طريق الإستماع إلى التسجيلات.

كشف مؤخراً عن تخصيص ابل فريق خاص للإستماع إلى تسجيلات Siri وتصنيفها للشركة، دون أن تعطي ابل للمستخدمين حرية الموافقة على هذا الإجراء، إلا أن ابل أعلنت مؤخراً عن التوقف عن الإستماع إلى التسجيلات بشكل مؤقت في جميع أنحاء العالم.

لم تعطي شركة ابل للمستخدمين حرية إختيار الإشتراك في تحسين تجربة Siri عن طريق الإستماع إلى التسجيلات، بل أن الشركة خصصت فريق بالفعل للقيام بمهام الإستماع إلى التسجيلات الخاصة بالمستخدمين وتصنيفها دون إشعار واضح من الشركة، وذلك في الوقت الذي توقع الكثيرين أن عملية تحسين تجربة المساعد الرقمي تتم عن طريق الحوسبة فقط دون تدخل بشري.

إلا أن تقرير Guardian الذي نشر مؤخراً دفع شركة ابل للتوقف عن الإستماع لتسجيلات المستخدمين بشكل مؤقت، نظراً للتفاصيل التي أكدت على أن فريق ابل يستمع إلى تسجيلات تتضمن معلومات سرية عن المستخدمين.

ولقد أكدت شركة ابل في رد على تقرير Guardian على أن الشركة ملتزمة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الإستماع إليها، كما أكدت الشركة لاحقاً على تعليق عمل هذا الفريق بشكل مؤقت في جميع أنحاء العالم، كما تتوقف ابل أيضاً عن حفظ التسجيلات الصوتية في خوادم الشركة.

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ولقد أشارت ابل إلى أن التسجيلات الخاصة بالمستخدمين يتم الإحتفاظ بها لفترة تصل إلى 6 أشهر قبل إزالتها بشكل نهائي بغرض تحسين تجربة Siri لدعم المستخدمين والتعرف على الصوت بشكل أكثر دقة.

يذكر أن الشروط التي وضعت من ابل لمساعد Siri الرقمي لم تكن واضحة، حيث حصلت الشركة بالفعل على حرية الوصول إلى جهات الإتصال، عنوان واسم المستخدم، إلى جانب نوع الموسيقى التي يستمع إليها المستخدم، وعمليات البحث على الإنترنت، المقرر أن يتم تخزينها بأكواد مشفرة لحماية المستخدمين، ودون تدخل بشري.

ومن المقرر أن تعطي شركة ابل للمستخدمين خلال الفترة القادمة إختيار جديد بإلغاء الإشتراك في تحسين تجربة Siri عن طريق الإستماع إلى التسجيلات، وهو إختيار قدم من جوجل وأمازون في المساعد الإفتراضي الخاص بكلا الشركتين.

المصدر

هذا الموضوع ابل تؤكد عن التوقف عن الإستماع لتسجيلات Siri بشكل مؤقت ظهر على التقنية بلا حدود.