شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعقد اجتماعات بالأمم المتحدة لبحث التصدى للتهديدات الأمنية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المجموعة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية فى نيويورك، اجتماعات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والدول الأعضاء دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وجمهورية فرنسا، إضافة إلى لقاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث سبل التصدى للتهديدات الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تلك الاجتماعات تأتى فى ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التى تواجه الدول العربية، وتجسيداً لروح التعاون والتضامن التى نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتفعيلاً لقرارات الجامعة العربية التى تنص على صون الأمن العربي، ولبحث سبل التصدى للتهديدات الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم، وتعزيز السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

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كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين فى الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار فى دول المنطقة.

وتضمنت الاجتماعات التى عقدتها المجموعة العربية نيابة عن الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، عضوية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليمن، بالإضافة إلى الوفد المراقب لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.