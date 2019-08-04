القبس: الكويت تجنس 4 آلاف وتسحب الجنسية من 17 آخرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الكويت مرسومان أميريان، يقضي الأول بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، والآخر بسحب الجنسية من كل من فيصل يوسف عبدالله السند، ومريم غازي عوض سحمان الرشيدي، وانتصار خالد كويمان ليلي. كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بسحب شهادة الجنسية من 14 شخصا آخرين .

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