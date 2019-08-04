شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأخطاء.. السعودية تسحب 9000 مصحف يومياً من المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الرياض السعودية، أن 70 موظفاً وحوالى 140 عاملاً بإدارة المصاحف والكتب، يقومون يوميًا خلال موسمى رمضان والحج بسحب ما يقارب 9000 نسخة من المصاحف غير المعتمدة.

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وأضافت: توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل الحرم المكي أكثر من مليون مصحف طبعت بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، موزعة داخل 3000 دولاب مختلفة الأحجام يتم غسلها وتعقيمها وصيانتها أسبوعيًا.

وأكد مدير إدارة المصاحف والكتب، لإدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام والمقرأة الإلكترونية لتصحيح التلاوة الشيخ خالد بن محمد الحارثي قائلاً: تقوم إدارة المصاحف والكتب بالمسجد الحرام بسحب ما يقارب 9 آلاف مصحف يومياً يوجد بها أخطاء في الطباعة من دواليب المصاحف بالمسجد الحرام، يتم إدخالها من قبل قاصدي المسجد الحرام بحثًا عن الأجر والثواب، رغم وجود أكثر من مليون مصحف من مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، موزعة في أروقة المسجد الحرام بأحجام مختلفة، بجانب عدد من المصاحف المترجمة والتي تصل ترجمتها إلى 65 لغة، ونوزع يوميًا خلال المواسم 1000 مصحف تهدى لزوار وقاصدي الحرم المكي، ومع كل مصحف سجادة للصلاة، وحقيبة حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 7، التي تحتوي على cd للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج، وضيافة، وتأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لضيوف الرحمن.

وحول آلية ترتيب المصاحف وطريقة توزيعها داخل المسجد الحرام قال مدير إدارة المصاحف والكتب: لدينا أربع ورديات تعمل على مدار 24 ساعة فيها أكثر من 70 موظفاً و140 عاملاً يقومون بترتيب وإعادة المصاحف داخل الدواليب وفرزها وتوزيعها بالأماكن المخصصة لها، والتأكد من سلامة الدواليب ونظافتها، وسحب الطبعات غير المعتمدة والتي يوجد بها أخطاء أو أوراق منزوعة وأكثر ما تكون هذه النسخ من الطباعة السورية، ويصل عدد هذه النسخ غير المعتمدة إلى 100 كرتون يوميًا في أيام المواسم رمضان والحج، وكل كرتون يحتوى من 80 إلى 90 مصحفاً، يتم تسليمها للجهات المختصة.