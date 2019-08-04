شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الإعلان الدستورى فى السودان 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة على المفاوضات، الواقعة بين المعارضة والمجلس العسكرى فى السودان،عن توقيع بشكل نهائى على الإعلان الدستورى يوم 17 أغسطس المقبل .
و نقلا عن "رويترز"، انه تم اعلان تشكيل مجلس السيادة فى السودان يوم 18 اغسطس .
كما سيتم تعيين رئيس الوزراء فى السودان يوم 20 أغسطس، كما سيتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس .
كما أشارت المصادر، عن موعد أول إجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان، و الذى سيكون فى أول سبتمبر المقبل .
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