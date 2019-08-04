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توقيع الإعلان الدستورى فى السودان 17 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة على المفاوضات، الواقعة بين المعارضة والمجلس العسكرى فى السودان،عن توقيع   بشكل نهائى على الإعلان الدستورى يوم 17 أغسطس المقبل . 

 

و نقلا عن "رويترز"، انه تم اعلان تشكيل مجلس السيادة فى السودان يوم 18 اغسطس . 

 

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كما سيتم تعيين رئيس الوزراء فى السودان يوم 20 أغسطس، كما سيتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس . 

 

كما أشارت المصادر، عن موعد أول إجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان، و الذى سيكون فى أول سبتمبر المقبل . 

 

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