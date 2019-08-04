شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 43 عملية هدم الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلى والفلسطينى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى نفذت خلال شهر يوليو الماضي، 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار، بالإضافة لهدمها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف فى النقب جنوبا مرتين فى الشهر، ليصل عدد مرات هدمها 147، فى سبيل اقتلاع سكانها منها، بينما هددت عشرات المنشآت بالهدم.

وقال المركز - فى تقرير اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال نفذت هذه التهديدات على فترات متلاحقة، وشهد شهر يوليو أكبر عملية هدم خلال الفترة الأخيرة، حيث هدم الاحتلال 100 شقة سكنية فى وادى الحمص بالقدس المحتلة، من بين 237 شقة أُخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى.

وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد إلى أن السياسة الإسرائيلية الممنهجة فى عمليات الهدم، باتت تؤكد توجهات الاحتلال نحو تمييز مناطق جغرافية مُعينة فى الضفة الغربية من أجل ضمها إلى دولة الاحتلال، إلى جانب كون السياسة تهدف إلى معاقبة الفلسطينى وقتل روح الصمود والتحدى فى أرضه، وتفتيت ما يُبديه الفلسطينى من تعلق فى أرضه ووطنه.

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ولفت إلى أن الهدم فى وادى الحمص يؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلى تجاوز ما يُشاع حول نيته ضم مناطق "ج" فحسب، بل بات ينوى التحكم فى تلك المناطق التى أقرّ سيطرة السلطة عليها وفق اتفاق أوسلو، وهذا يُشير إلى أنّ حكومة الاحتلال، لم تعد ترى فى تلك الاتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه دورا وظيفيا لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين، بمعنى حكم ذاتى مُصغر على شاكلة بلديات، دون وجود سقف سياسى لهذا الوجود.

وذكر المركز أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التى نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة فى مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطينى.