شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 14 ألف عربة لخدمة الحجاج بالحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السعودية 14 ألف عربة لخدمة الحجاج بالحرم المكى، وقال مدير إدارة الخدمات والتنقل مشارى الشيبانى، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عنيت بزوار بيت الله الحرام وضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف بحسب صحيفة الرياض السعودية، من ضمن هذه الخدمات خدمة عربات الطواف والسعى المخصصة لكبار السن وذوى الإعاقة والتى تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من عربات مجانية وعربات كهربائية.

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وبلغ عدد العربات المجانية أكثر من 10 آلاف عربة موزعة على ثلاث نقاط، كما جهزت 775 عربة كهربائية فردية وثنائية مدفوعة الأجر بسعر رمزى، كما أنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالإضافة أنه تم تجهيز مسار خاص للطواف والسعي، ووفرت الإدارة أيضاً عدد 3 آلاف عربة مدفوعة الأجر مع دافعيها لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيته العتيق بسعر رمزى مصرح لهم من قبل الرئاسة بالعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الإدارة تتابع سير هذه المنظومة وتشرف على الخدمات المقدمة بموظفين أكفاء يبلغ عددهم 177 موظفاً تم تأهيلهم للعمل من خلال عدد من البرامج التدريبية في فن التعامل مع رواد بيت الله الحرام، مبيناً أنه يتم مراقبة سير العمل في جميع طوابق المطاف والمسعى وسحب عربات المرتزقة حيث إن هذه العملية تتم بالتعاون مع رجال الأمن بالمسجد الحرام.