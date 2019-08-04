شكرا لقرائتكم خبر عن للمرةالأولى.. المرأة السعودية تشارك فى عروض الفروسية فى فرسان عكاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى شاركت المرأة السعودية فى عروض الفروسية، وبحسب صحيفة الرياض السعودية، جذبت عروض "فرسان عكاظ" والتي أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع زوار سوق عكاظ الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض.

ووفقا للصحيفة، للمرة الأولى هذا العام شاركت عدد من الفارسات السعوديات اللاتي قدمن عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور.

وأكد المشرف العام لعروض فرسان عكاظ مطلق الجعيد أن عروض فرسان عكاظ لهذا العام هي عروض خاصة تقدم لأول مرة بسوق عكاظ ومنها العروض البهلوانية التي يقدمها الفرسان بإبداع وتألق مشيراً إلى أنه في هذا العام تم إدخال الأوبريت على العروض بحيث يكون مفصلاً يحمل أكثر من لوحة فنية منها لوحة شعرية يُلقيها الفارس من على صهوة جواده وكذلك مهارة الرمح والسيف ومهارة التحية من على ظهر الجواد بالإضافة للعديد من المهارات التي يطبقها الفرسان.

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وقال: "في هذا العام تمت إضافة الدول المشاركة بسوق عكاظ بعروض الفروسية تضامناً مع مشاركتهم وهي 11 دولة إذ يدخل فرسان هذه الدول كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية والتي تتم في مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي، وهناك ثلاثة عروض يومياً يُقدم في كل عرض 13 لوحة فنية يشارك بها 30 فارساً وأربع فارسات".

واختتم حديثه"مشاركة الفارسات لهذا العام تعتبر نقلة نوعية في عالم الفروسية وإيماناً بدور المرأة الاجتماعي ففي الماضي يمتطي الرجل والمرأة صهوة الخيل فهي ليست حكراً على أحدٍ دون غيره، فقد كانوا قديماً يتنقلون على الخيل والجمال ولم تكن مشاركة الفارسات إلا لإحياء هذا التراث الأصيل لسوق عكاظ قبل ألف وخمس مئة سنة".











