شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للفضاء تستعرض فى "ليوا عجمان للرطب" إمكانية زراعة النخيل فى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وكالة الإمارات للفضاء، خلال مشاركتها فى فعاليات النسخة السادسة من مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل 2019"، الذى اختتم أمس إمكانية زراعة النخيل على سطح كوكب المريخ من خلال إرسال بذور هذه الشجرة كمرحلة أولى إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء الاختبارات عليها، ثم إلى كوكب المريخ لزراعتها فى مراحل مستقبلية.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، إن جناح وكالة الإمارات للفضاء قد شهد إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بمجال الزراعة والفضاء من مختلف إمارات الدولة ودول الخليج على مدار أيام المهرجان.

وأكد راشد الزعابى المشرف على مشروع وصاحب فكرة "تجربة النخلة فى الفضاء"، إن اختيار كوكب المريخ لتجربة إمكانية زرعة النخيل على سطحه نظرا لأن بيئة هذا لكوكب مشابهة غلى حد ما للبيئة التى تزرع وتنمو بها شجرة النخيل، ومن الممكن أن تتأقلم شجرة النخيل مع بيئة ذلك الكوكب .

Advertisements

وأكد الزعابى، على إن إستراتيجية وكالة الإمارات للفضاء، تهدف إلى دعم عملية البحث العلمى فى مجال الفضاء بالدولة، و تعزيز جهود الدولة على صعيد بناء الشراكات المحلية والعالمية لتحقيق الأمن الغذائى على الأرض، وفى الفضاء أيضا أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

و كانت وكالة الإمارات للفضاء، قد أعلنت فى يوليو الماضى عن إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية، لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء، وبحث إمكانية زراعتها فى كوكب المريخ مستقبلاً، فى تجربة علمية بحثية هى الأولى من نوعها فى العالم، يتم تنظيمها بالتعاون مع كلية الأغذية والزراعة فى جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة "نانو راكس".