شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن غارات جوية على مواقع الحوثيين جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد، أن مقاتلات التحالف العربى شنت سلسلة غارات جوية على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى جبهات شمالى محافظة الضالع جنوب اليمن . وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - إن "مقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية فى مناطق (الجب)، و(باجة) بحجر". وأكدت استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين فى منطقة "يعيس" بمديرية مريس أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمنى هناك.

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