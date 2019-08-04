وزير إماراتي: السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأحد إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين. وأضاف على تويتر "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

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