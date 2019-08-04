تمكن صيادون ومتطوعون من إنقاذ حوت أحدب جنح إلى الشاطئ في بيرو، بعدما علق في شباك الصيد.

عشرات الصيادين والمتطوعين احتشدوا في منطقة سوريتوس بمدينة تومبيس في بيرو لإنقاذ حوت أحدب جنح إلى الشاطئ، بعدما علق في شباك الصيد.

وباستخدام الحبال والدفع بالأيدي تمكن المتطوعون من إعادة الحوت، الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أمتار إلى البحر.

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وصاح المتطوعون ابتهاجا حين بدأ الحوت يسبح بمفرده بعدما جعلوه يجتاز الأمواج.

وقال سيرجيو ساندوفال، المدير الإقليمي لوزارة الإنتاج في المنطقة، إن الوزارة تمكنت من تحقيق الهدف، وسيذهب خبير في علم الأحياء لتفقد حالة الحوت الذي لا بد أن يبقى نصف الساعة تقريبا في البحر لمعرفة مدى تعافيه، وأوضح أنه إذا تبين تعافيه فستنزع عنه الحبال وسيُترك في موطنه الطبيعي.

ويصطاد الصيادون الحيتان الحدباء بسبب دهونها، ويمكن أن يصل وزنها إلى 40 طنا وطولها إلى 18 مترا، وتشتهر هذه الحيتان بالقفز من المياه، وهو سلوك يجذب حشودا ترتاد البحر لمشاهدة الحيتان.